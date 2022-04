Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya baş nazir müavinlərinin həmsədr olduqları üçtərəfli işçi qrupun növbəti iclası bu ay baş tutacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla birgə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

