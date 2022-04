Oskar mükafatlandırma mərasimində komediya aktyoru Kris Roka vurduğu sillə ilə gündəmə gələn məşhur aktyor Vill Smitin Oskar və digər tədbirlərə qatılması 10 il müddətinə qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mükafatı təqdim edən Akademiya məlumat yayıb. Smit qərar hörmətlə yanaşdığını vurğulayıb.

