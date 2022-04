Yay mövsümünə hazırlıq məqsədilə aparılan profilaktik işlərlə əlaqədar sabah gün ərzində Maştağa, Nardaran, Buzovna qəsəbələrinə, həmçinin Zabrat və Ramana qəsəbələrinin bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyət olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərsu” ASC məlumat yayıb.

