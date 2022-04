Kamran Ağayev: “Yenə qız olacağını düşünüb məni istəməyiblər” - VİDEO

"Böyüklərdən eşitdiyimə görə, yenə də qızları olar deyə, mənim dünyaya gəlməyimi istəməyiblər".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbolçu Kamran Ağayev ARB TV-nin “Onun Sirri” verilişində deyib. Futbolçu valideynləri tərəfindən nəyə görə istənməyən övlad olduğuna aydınlıq gətirib:

“Ata-anadan ayrı böyümüşəm. Müəllim ailəsində doğulmuşam, evin tək oğluyam. 4 övladıq - 3 bacı, 1 qardaş. Böyüklərdən eşitdiyimə görə, yenə də qızları olar deyə, mənim dünyaya gəlməyimi istəməyiblər. Amma Allah oğlan qismət edib. Ailəm idmanla məşğul olmağımı istəməyib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.