“Ukrayna torpaqlarına silah daşıyan ABŞ və NATO-nun vasitələri hədəf olaraq görüləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ Ukraynaya silah dəstəyi verir. “Buna görə də, Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı ABŞ tərəfi ilə müzakirə aparmaq mənasızdır” deyən Ryabkovun sözlərinə görə, Moskva, Qərbin Rusiyanın planlarına zərər verməsinə imkan verilməyəcək.

