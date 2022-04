Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərova ağır itki üz verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Z.Əsgərovun qardaşı Əli Əsgərov vəfat edib.

Onun xəstəlik səbəbindən vəfat etdiyi bildirilir.

