"Mart ayında keçirilmiş buraxılış imtahanlarında iştirak edənlərin 16 faizi 200-baldan yuxarı nəticə göstərib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə deyib.

O bildirib ki, bu nəticə isə ümumilikdə 10 min 800-ə yaxın abituriyentə aiddir

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.