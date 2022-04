"Mançester Yunayted"in futbolçusu Kriştiano Ronaldo yeni rekorda imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, İngiltərə Premyer Liqasında bir mövsümdə 15 qol vuran yaşı 36-dan yuxarı ilk oyunçu olub.

Xatırladaq ki, 37 yaşlı hücumçu ölkə çempionatının 33-cü turunda “Norviç"lə oyunda (3:2) het-trik edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.