Mariupolda humanitar dəhlizi razılaşdırılıb - Baş nazir müavini

Ukraynanın baş nazirinin müavini çərşənbə günü mühasirədə olan Mariupol şəhərindən qadın, uşaq və qocaların təxliyəsi üçün Rusiya ilə humanitar dəhlizin yaradılması ilə bağlı ilkin razılıq əldə edib.

Metbuat.az BBC-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş nazirinin müavini məlumat verib.

Nəşrin məlumatıan görə, insanlar həftələrdir qida, su və dərman təchizatı olmadan əsas strateji liman şəhərində tələyə düşüblər.

Qeyd edək ki, Rusiya əsgərləri keçid məntəqələrində avtobus karvanlarının qarşısını almaqda günahlandırılıb. Rusiya minlərlə dinc sakini zorla Rusiyaya və ya Rusiyanın nəzarətində olan ərazilərə köçürməkdə də ittiham olunur.

