Prezident bu şəxsləri TƏLTİF EDİLDİ - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi və Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsində xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Dostluq” ordeni ilə

Əliyev Eldar Ağabala oğlu

Əliyeva Adilə Seyfulla qızı

Krapivin Oleq Andreyeviç

Məmmədov Əmirullah Məmmədəli oğlu

Nisanov Qod Semyonoviç

Şıxlinski Şahin Mütvəli oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdullayev Çingiz Əli oğlu

Abdullazadə Xatirə Sərdar qızı

Avşarov Rauf Muxtar oğlu

Bağırova Frəngiz Arif qızı

Cavadova-Spitsberq Cəmilə Cəlil qızı

Əhmədov İlham Ənvər oğlu

Həsənov İmamyar Fikrət oğlu

Qayıblı Xaqani İsmayıl oğlu

Qonçarova-İoffe Kamelliya Kamal qızı

Muradov Nazim Zirəddin oğlu

Nəcəfov Hacalı Nəcəf oğlu.

