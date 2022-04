Türkiyə İraqa nota verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, İraqın Ankaradakı müvəqqəti işlər vəkili XİN-ə çağırılıb. Pəncə-Kilid Hərəkatı ilə əlaqədar İraq rəsmiləri tərəfindən verilən açıqlamalardan narahatlıq ifadə olunub.

