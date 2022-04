Böyük Britaniya Ukraynaya 500 milyon dollar kredit zəmanəti verdi

Böyük Britaniya Ukraynaya 500 milyon dollar maliyyə yardımı ayırmağa qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə maliyyə naziri Sergey Marçenko bildirib.

Kredit zəmanətləri Rusiyanın cinayət fəaliyyətinin iqtisadi nəticələrini yumşaltmaq üçün nəzərdə tutulub.

Böyük Britaniyanın maliyyə naziri Rişi Sunak Ukrayna büdcəsinin ehtiyacları üçün tərəfdaş ölkələrin resurslarının bir hissəsi ilə Ukraynanın təcili təmin edilməsi çağırışını dəstəkləyib.

"Bu, hökumətə bütün qorunan xərcləri və sosial proqramları həyata keçirməyə davam etməyə imkan verəcək", - Marçenko bildirib.

Qeyd olunur ki, Britaniya Ukraynaya iki yeni maliyyə dəstəyi mexanizminə - Dünya Bankının Etimad Fonduna və BVF-dən əvvəllər ayrılmış Xüsusi Borclanma Hüquqlarını əldə etmək üçün xüsusi hesaba digər ölkələri və maliyyə institutlarını cəlb etmək üçün səyləri birləşdirməyə hazırdır.

