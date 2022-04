Bu gün Əfqanıstanın şimalında yerləşən Məzari-Şərif şəhərində törədilən hücuma görə məsuliyyəti İŞİD qruplaşması öz üzərinə götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə təşkilatın "Telegram" kanalında məlumat verilib.

Şiə dini məzhəbinə məxsus məsciddə törədilən partlayış zamanı 31 nəfər həlak olub, 87 nəfər yaralanıb. Günorta namazından sonra baş verən partlayış zamanı ölü sayının artması istisna olunmur.

