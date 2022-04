Azərbaycanlı xanəndə, bəstəkar Oqtay Hacıyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə xanəndənin yaxınları sosial şəbəkə hesablarında məlumat veriblər.

Bildirilib ki, o, 71 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Oqtay Hacıyev 1951-ci ildə Şəmkirin Zəyəm-Cırdaxan kəndində anadan olub. O, Xan Şuşinskinin sonuncu tələbəsi idi. Xanəndə eyni zamanda dillər əzbəri olan "Neyçün bəs” mahnısının müəllifir.

