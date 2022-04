İraqın şimalında davam edən “Pəncə-Kilit” hərbi əməliyyatları çərçivəsində məhv edilən terrorçulardan 2-si 5 ay əvvəl türk hərbçilərini şəhid edən silahlılar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar Berfin Zilan və Bazel Zagros ləqəbli terrorçulardır.

Qeyd edək ki, Türkiyə ordusu İraqın şimalındakı Metina, Zap və Avaşin-Basyan bölgələrində əməliyyatlara başlayıb. Çox sayda terrorçu zərərsizləşdirilib.

