Tanınmış jurnalist Emin Musavi ilə Hacı Nuran arasında maraqlı dialoq yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Musavi sosial media hesabında video paylaşaraq “niyə deyirlər ki, sizinlə şəkil çəkdirənin sonu yaxşı olmur?” - deyə Hacı Nurana sual ünvanlayıb.

Hacı Nuran isə bu suala cavab vermək istəmədiyini bildirib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.