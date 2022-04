Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Dövlət Televiziyası, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Mədəniyyət Fondunun birgə təşkil etdiyi VI Muğam Müsabiqəsinin qalibi - Qran Pri mükafatının sahibi Almaxanım Əhmədli sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Almaxanım "instagram" hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Onun paylaşımına izləyicilər tərəfindən çoxsaylı bəyəni gəlib. Foto marağa səbəb olub.

Qeyd edək ki, Almaxanım şair Vüqar Əhmədin qızıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.