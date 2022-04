Rusiyanın daha iki generalı ÖLDÜRÜLDÜ

Ötən gün Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya ordusunun 49-cu Ümumqoşun Ordusunun qabaqcıl komanda məntəqəsini darmadağın edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb .

"2022-ci il aprelin 22-də Ukrayna Silahlı Qüvvələri döyüş təlimatlarına və sağlam düşüncəyə zidd olaraq döyüşdən bir qədər aralıda yerləşən Rusiya İşğal Qoşunlarının 49-cu Ümumqoşu Ordusunun qabaqcıl komanda məntəqəsinə sarsıdıcı zərbə vurdu”, - məlumatda deyilir.

Məğlubiyyət nəticəsində PPU 49A məhv edildi, rusların iki generalı məhv edildi, digəri ağır yaralandı və ağır vəziyyətdə təxliyə edildi. Şəxsi məlumatları dəqiqləşdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.