Türkiyəli aktrisa Merve Boluğur son fotosessiyası ilə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Merve qəbirstanlıqda, çimərlik geyimində çəkilən fotolarını "İnstagram" hesabında paylaşıb.

Müzakirələrə səbəb olan fotoları təqdim edirik:

