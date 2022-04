Aktrisa Pərvin Abıyeva sosial mediada yeni paylaşımı gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa "İnstagram" hesabında yeni fotosunu paylaşıb.



Fotoda aktrisanın çox arıqladığı izləyicilərinin diqqətdən qaçmayıb.

