Rusiyanın silahlı hücumu nəticəsində 213 ukraynalı uşaq həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.

"Rusiya Federasiyasının tammiqyaslı silahlı təcavüzündən iki ay ərzində Ukraynada 602-dən çox uşaq zərər çəkib. Rəsmi məlumatlara görə, aprelin 24-də səhər saatlarına olan məlumata görə, 213 uşaq həlak olub, 389-dan çox uşaq yaralanıb", - hesabatda bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.