BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş aprelin 25-də Türkiyəyə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi yayıb.

Bildirilir ki, səfər çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Baş katib Antonio Quterreş arasında görüş nəzərdə tutulub.

