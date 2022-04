"Fərat Qalxanı" və "Zeytun Budağı" bölgələrində təxribat atəşi açan 7 PKK/YPG terrorçusu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az. xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

"Suriyanın şimalında hücuma cəhd edən terrorçuları məhv etməyə davam edirik. "Fərat Qalxanı" və "Zeytun Budağı" bölgələrində təxribat atəşi açan 7 PKK/YPG terrorçusu komando qüvvələrimizin uğurlu müdaxiləsi ilə zərərsizləşdirilib" - məlumatda bildirilib.

