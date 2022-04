Türkiyə XİN Baydeni bu əməlinə görə QINADI

Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bazar günü XX əsrin əvvəllərində Osmanlı İmperiyasında baş verən hadisələri yenidən erməni soyqırımı adlandıran ABŞ prezidenti Co Baydeni qınayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xarici İşlər Nazirliyinin geniş yayılmış bəyanatında deyilir:

"1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi faktlara və beynəlxalq hüquqa uyğun olmayan bəyanatların reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Buraya ABŞ prezidenti Baydenin 2021-ci ildə etdiyi səhvi təkrarlayan bugünkü uğursuz bəyanatı daxildir. Siyasi motivləri, tarixi faktları təhrif edənləri qınayır və bu səhvdə israrlıdır".

Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Co Bayden 1915-ci il hadisələrini şərh edərkən bir daha “soyqırım” ifadəsini işlədib. Buna cavab olaraq, Türkiyə XİN tarixi faktlara və beynəlxalq hüquqa uyğun gəlməyən bəyanatların etibarlı olmadığını qeyd edib.

