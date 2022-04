ABŞ-dan Ukraynaya NÖVBƏTİ DƏSTƏK: "Müharibəyə əhəmiyyətli təsir göstərdi"

Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşavirinin müavini Con Fayner ABŞ-ın Ukraynaya yardımı ilə bağlı gələn həftə yeni bəyanatlar gözlədiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, NBC telekanalında belə bir bəyanatla çıxış edib .

"Biz yeni addımları elan edirik, bu da ukraynalılara döyüşə bilmələri üçün yeni yardım deməkdir. Bu, demək olar ki, hər gün, ən azı hər həftə baş verir. Və gələn həftə bu barədə daha çox sözümüz olacaq", - o, ABŞ-ın yardımının artıq müharibəyə əhəmiyyətli təsir göstərdiyini vurğulayıb.

"Rusiya müharibəsinin məqsədləri dəyişdikcə yardımımızı və yanaşmamızı tənzimləmək üçün çevik olmaq bacarığını nümayiş etdirdik. Və döyüş meydanındakı vəziyyətin necə inkişaf etməsindən asılı olaraq bunu davam etdirəcəyik", - Fayner əlavə edib.

O, Kiyevin Rusiyanı terrorun sponsoru kimi tanımaq çağırışına da münasibət bildirib və belə bir ssenarinin istisna oluna bilməyəcəyini deyib.

“Biz Rusiyanın Ukraynada törətdiyi cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb etmək üçün atacağımız bir sıra əlavə addımları nəzərdən keçiririk”, - Fayner bildirib.

Xatırladaq ki, bir gün əvvəl Ağ Evin ABŞ-ın Ukraynaya göndərdiyi yüz milyonlarla dollarlıq hərbi yardımın koordinasiyası üçün təqaüdçü general Terri Vulfu işə götürdüyü məlum olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.