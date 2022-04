BMT dinc sakinlərin təxliyəsi üçün Mariupolda hərbi əməliyyatları təcili dayandırmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda BMT-nin Ukrayna üzrə böhran koordinatoru Amin Avad açıqlama verib.

“Mariupolda təhlükə altında 100 minə yaxın insan var. Nə qədər gözləsək, bir o qədər çox insanın həyatı risk altında olacaq. Onların təhlükəsiz şəkildə təxliyə edilməsinə icazə verilməlidir. Sabah çox gec ola bilər",- deyə Avad bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.