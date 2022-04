Emmanuel Makron yenidən Fransa Prezidenti seçilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Makron 58 faiz səslə ikinci turu lider kimi başa vurub.

Seçicilərin 42 %-ə qədəri isə Milli Birlik Partiyasının sədri Marin Le Penə səs verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.