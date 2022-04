Nigeriyanın Rivers və İmo ştatları sərhədində qeyri-qanuni neft emalı anbarında baş verən partlayışda gecə ərzində 100-dən çox adam həlak olub.

Metbuat.az "The Guardian"a istinadla xəbər verir ki, Nigeriya Dövlətinin neft ehtiyatları üzrə komissarı yanğının qeyri-qanuni bunker sahəsində baş verdiyini deyib. Səlahiyyətlilər qurbanların tanınmayacaq dərəcədə yandığını söyləyib.

