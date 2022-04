Bu gün səhər saatlarında Rusiya Ukraynadakı 5 dəmiryolu stansiyasına hava zərbələri endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın mili dəmiryol şirkəti "Ukrzaliznytsia" açıqlama yayıb. Məlumata görə, bombalanan dəmiryol xəttləri ölkənin mərkəzi və qərb bölgələrində yerləşir. Hücum zamanı ölən və yaralıların olduğu bildirilir.

Hücumlara görə, qatarların hərəkətində çətinliklər yaşanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.