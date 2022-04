NASA planetar elmi missiyalarını genişləndirir

NASA diqqətlə nəzərdən keçirdikdən sonra günəş sistemi və onun hüdudlarından kənara dair bilik və anlayışımızı inkişaf etdirmək üçün planetar elmi missiyalarının sayını 8-ə çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mars Odyssey", "Mars Reconnaissance Orbiter", "MAVEN", "Mars Science Laboratory ", "InSight lander", "Lunar Reconnaissance Orbiter", "OSIRIS-REx" və "New Horizons" kosmik gəmilərinin sağlam qaldığını nəzərə alaraq davam etmək üçün seçilib. Missiyaların əksəriyyəti 3 il müddətinə uzadılacaq; lakin, "OSIRIS-REx" yeni təyinat yerinə çatmaq üçün 9 il davam edəcək və kosmik gəminin elektrik enerjisi daha uzun əməliyyatlara imkan vermədiyi halda "InSight" 2022-ci ilin sonuna qədər davam etdiriləcək.

Hər bir genişləndirilmiş missiya təklifi akademik, sənaye və NASA-dan cəlb edilmiş müstəqil ekspertlər qrupu tərəfindən nəzərdən keçirilib. Ümumilikdə, 50-dən çox rəyçi müvafiq təkliflərin elmi qaytarılmasını qiymətləndirib. İki müstəqil araşdırma kafedrası prosesə nəzarət edib və panel qiymətləndirmələrinə əsaslanaraq təsdiq edib ki, bu 8 elm missiyası yeni kəşflər gətirməyə və yeni elmi sualları həll etməyə davam etmək üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir.

