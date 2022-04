Səhiyyə naziri əhalini maska ilə bağlı ayıq-sayıq olmağa çağırdı

"Mayın 1-dən ölkədə qapalı məkanlarda tibbi maska tələbi ləğv edilir. Digər qalan məhdudiyyətlərə gəlincə, bu məsələ cari vəziyyətdən asılıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu səhiyyə naziri Teymur Musayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

“Əhalini ayıq-sayıq olmağa çağırıram. Yəni kütləvi tədbirlər zamanı, insanların çox olduğu yerlərdə, qapalı məkanlarda ehtiyatlı davranmağı və maska taxmağı unutmamalarını tövsiyə edirik. Təbii ki, bu, mütləq deyil. Digər məhdudiyyətlərə gəlincə, bunu cari epidemioloji vəziyyət göstərəcək”, - deyə nazir əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.