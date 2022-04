Rusiya ordusunun Ukraynaya hücumu soyqırım kimi tanındı

Kanada parlamenti Rusiyanın Ukraynaya hücumunu soyqırımı kimi tanınması barədə qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədi parlamentə deputat Heater MakPerson təqdime edib. Sənəd yekdilliklə qəbul edilib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kanada parlamentinin üzvləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin və Dövlət Dumasının digər üzvlərinin rəhbərliyi altında Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynada törətdiyi hadisələrin “bəşəriyyətə qarşı kütləvi hərbi cinayətlər” olduğunu və bu barədə kifayət qədər sübut olduğunu açıqlayıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.