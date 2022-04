Müğənni İzzət Bağırova ağır itki üz verib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki , ifaçının atası Namus bəy 70 yaşında vəfat edib.

Mərhum uzun müddətdir xəstə imiş.

