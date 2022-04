Ukraynanın Rusiya Ordusunun mühasirəsində saxladığı Mariupol şəhərinin “Azovstal” kombinatından mülki əhalinin təxliyəsi bu günə planlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidentinin ofisindəki mənbə açıqlama verib.

“Azovstal” kombinatında qalan ukraynalı hərbçilərin ərazidən çıxarılması nəzərdə tutulmayıb. Rusiya tərəfi hərbçilərin təslim olmasını tələb edir.

