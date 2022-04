Qara dənizdə HƏYƏCAN: NATO və Rusiya qırıcıları üz-üzə gəldi

Baltikyanı və Qara dəniz regionunda yerləşdirilən NATO qırıcıları son dörd gündə müttəfiq ölkələrin hava məkanı yaxınlığında Rusiya təyyarələrinin qarşısını almaq üçün bir neçə dəfə havaya qalxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NATO-nun Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

NATO radarlarının aprelin 26-dan bəri Baltik və Qara dənizlər üzərində bir neçə naməlum təyyarə aşkar etdiyi bildirilib. Buna cavab olaraq, Almaniyanın Udine və İspaniyanın Torrexon şəhərlərindəki hərbi hava bazalarından göndərilmiş qırıcılar müvafiq bölgələrdə yerləşdirilib.

“Polşa, Danimarka, Fransa və İspaniyadan olan çevik reaksiya qüvvələri müttəfiqlərin hava məkanını qorumaq üçün Baltikyanı ölkələrdə havaya qaldırılıb. Eyni zamanda, Qara dəniz bölgəsində müttəfiqlərin hava məkanına yaxınlaşan naməlum obyektləri müəyyən etmək üçün Rumıniya və Böyük Britaniyanın sürətli atəş qırıcılarına havaya qalxmaq əmri verilib”, - məlumatda deyilib.

