Rusiya ordusu Ukraynanın 17 hərbi obyektini yüksək dəqiqlikli raketlərlə vurub, həmçinin komanda məntəqəsini, raket və artilleriya anbarını məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilib ki, hava qüvvələrinin gün ərzində endirdiyi zərbələr nəticəsində 200-dən çox Ukrayna əsgəri həlak olub, 23 zirehli texnika məhv edilib.

