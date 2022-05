Almaniya Rusiya neftinə embarqonu DƏSTƏKLƏDİ

Rusiyanın müstəqil Ukrayna ərazisinə genişmiqyaslı hərbi müdaxiləsi fonunda Almaniya hökuməti Avropa İttifaqının Rusiya neftinə embarqo tətbiq etmək planlarını dəstəkləyib .

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Deutsche Welle" məlumat yayıb.

Agentliyin məlumatına görə, Rusiyaya qarşı altıncı sanksiyalar paketinin tətbiqi ilə bağlı son ilkin danışıqlar zamanı Almaniya açıq şəkildə embarqonun lehinə danışıb.

Embarqoya qarşı çıxan ölkələr:

