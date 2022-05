Tovuzda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 1988-ci il təvəllüdlü İbrahimov Yasın Əyyublu kəndində transformatordan elektrik xətlərini oğurlayan zaman onu elektrik cərəyanı vurub.

Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

