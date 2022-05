Lavrov Mariupol şəhərindəki “Azovstal” fabrikinə sığınan ukraynalı əsgər və mülki vətəndaşların vəziyyətindən danışıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, XİN başçısı Mariupol şəhərindəki “Azovstal” fabrikinə sığınan ukraynalı əsgər və mülki vətəndaşların müqaviməti dayandırmasını deyib:

“Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskidən tələb edirik ki, onların azadlığa buraxılması əmri versin, müqaviməti dayandırsınlar. Məqsədimiz Ukraynada rejimin dəyişdirilməsini əhatə etmir”.

