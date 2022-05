65 yaşlı kişi oğlunu niyə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Bu gün Qubada 65 yaşlı kişinin oğlunu qətlə yetirməsinin təfərrüatı məlum olub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı oğlu Sərraf Vahabovu ürək nahiyəsindən bıçaqlayaraq öldürən Nüsrət Vahabov hadisə vaxtı sərxoş vəziyyətdə olub.

Belə ki, səhər saatlarında N.Vahabov oğluna yaşadığı Qarabağ küçəsindəki evin həyətindəki bəzi işləri görməsini tapşırıb. Lakin Sərraf atasının dediyi işləri görməyib.

Nəticədə, axşam saat 19 radələrində ata ilə oğlu arasında münaqişə baş verib. Sərxoş halda olan N.Vahabov bıçaqla oğlunun döş qəfəsinə 1 zərbə endirib və ürəyindən ölümcül xəsarət alan Sərraf hadisə yerində vəfat edib.

Bildirilir ki, ailədə Sərraf Vahabovun davranışları ilə bağlı mübahisələr tez-tez baş verirmiş.

Araşdırmalar davam etdirilir.

