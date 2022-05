Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 2021/2022-ci il mövsümünün qalibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, 25-ci turda reallaşıb.

Belə ki, cari turda “Qarabağ” öz meydanında “Sabah” bərabərə (1:1) qalaraq vaxtından əvvəl çempionluğunu rəsmiləşdirib.

Bu, Ağdam təmsilçisinin sayca 9-cu çempionluğudur.

