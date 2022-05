Gəncə terrorunda valideynlərini itirən Sevil nişanlandı - FOTOLAR

Gəncə terrorunda valideynlərini itirən Sevil Əliyevanın nişan mərasimi keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Nişan mərasimi yaxınlarının iştirakı ilə baş tutub.

Xatırladaq ki, 11 oktyabr 2020-ci il tarixində Gəncəyə atılan raket nəticəsində hər iki valideynini itirən Sevil və 8 yaşlı qardaşı Hüseyni ana nənəsi himayəsinə götürüb. Sevil Əliyeva ötən il tələbə adını qazanaraq Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsinə qəbul olunub.

