Aprel ayında aptek təşkilatlarında keçirilmiş planlı yoxlamaların nəticələri açıqlanıb.

Analitik Ekspertiza Mərkəzindən Metbuat.az-a bildirilib ki, 33 əczaçılıq müəssisələrində yoxlamalar aparılıb.

Qeyd olunur ki, 2 qutu dərman vasitəsi satışdan kənarlaşdırılıb, tərtib edilən 4 maddə üzrə 10 protokol yazılıb.

