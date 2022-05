Ordu Putinə "9 may hədiyyəsi" vermək istəyir - Ruslar 2 min hərbçinin müqavimətini qıra bilmirlər

Rusiya ordusu iki gündür Mariupoldakı “Azovstal” zavoduna intensiv hücumlar təşkil edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiya ordusu “Azovstal”ı mayın 9-na qədər ələ keçirmək istəyir. Məlumata görə, bu, Prezident Vladimir Putin üçün simvolik uğur ola bilər. Məlumata görə, ruslar hücumlar zamanı ciddi itkilər verib. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, “Azovstal” zavodundakı ukrayna hərbçiləri müqaviməti davam etdirdikcə, rusların itkiləri artacaq və Rusiyanın bölgədəki digər hücum planları iflasa uğrayacaq.

Qeyd edək ki, “Azovstal” zavodunda 2 min hərbçinin olduğu güman edilir. “Azovstal” Ukrayna ordusunun müqavimətinin rəmzinə çevrilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.