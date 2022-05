Azərbaycan yığmasının oyunları üçün biletlər satışa çıxarılıb

Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində Slovakiya və Belarusa qarşı keçirəcəyi oyunların biletləri satışa çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın rəsmi saytında bildirilib.

Milli komandamızın oyunu "Dalğa Arenada" baş tutacaq. İyunun 10-da Azərbaycan – Slovakiya, iyunun 13-də Azərbaycan - Belarus oyunları olacaqdır. Hər iki oyun 20:00-da başlayacaqdır.

Qeyd edək ki, 1-ci kateqoriyaya aid biletlər 5 AZN, 2-ci kateqoriya 2 AZN, VİP biletlər isə 10 AZN dəyərində satılır.



Biletləri əldə edə biləcəyiniz satış nöqtələri:

