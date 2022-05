Allahşükür Paşazadə Ümrə ziyarətinə gedir

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə mayın 10-da Səudiyyə Ərəbistanına səfərə yola düşür.

Bu barədə Metbuat.az-a İdarədən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, Məkkəyə səfərdən öncə QMİ sədri Şeyxülislam A. Paşazadə Ulu Öndərin Anım günündə - anadan olmasının 99-cu ildönümündə Fəxri Xiyabanı ziyarət edərək Heydər Əliyevin məzarı başında əziz xatirəsini yad edib, ruhuna dualar oxuyub. Daha sonra Ulu Öndərin ömür-gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini yad edərək məzarı başında ruhunu yad edib.

Məkkə və Mədinədə Ümrə ziyarəti həyata keçirəcək Şeyxülislam A. Paşazadə şəhidlərimizi yad edəcər Allahdan rəhmət diləyəcək, ruhları üçün dualar edəcəkdir.

Səudiyyə Ərəbistanına səfər çərçivəsində Şeyxülislam A. Paşazadə İslam Aləmi Liqasının - Rabitə təşkilatının 11 may tarixində Krallığın paytaxtı Ər-Riyadda «Dinlərin davamçılarının ortaq dəyərləri» mövzusunda keçirəcəyi beynəlxalq konfransda iştirak edəcəkdir.

Tədbirdə sülhə, dinlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun müasir problemləri, müxtəlif dinlərin sülh və harmoniyaya böyük töhfələr verə biləcək ortaq dəyərləri müzakirə ediləcəkdir. İslam Aləmi Liqasının Baş katibi Dr. Əbdülkərim Əl-İsa cənablarının dəvət məktubunda bu sahədə «töhfələr verəcək şəxslərin öncüllərindən» kimi dəyərləndirdiyi QMİ sədri Şeyxülislam A. Paşazadə Konfransda məruzə ilə çıxış edəcək.

Səudiyyə Ərəbistanın kralı, İki Müqəddəs Ocağın Xadimi, Əlahəzrət Kral Salman bin Əbdüləziz Əl-Saud həzrətləri və Vəliəhd - Məhəmməd bin Salman həzrətlərinin beynəlxalq konfrans iştirakçıları ilə görüşü mümkündür.

