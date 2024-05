Türkiyə prezidentinin iyulun 12-13-də keçiriləcək NATO sammiti ilə əlaqədar ABŞ-a əvvəllər təxirə salınmış səfəri gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibinin müavini Con Bass Vaşinqtonda keçirilən 39-cu Amerika-Türkiyə Şurasının iclasında danışıb.

O bildirib ki, iyulda keçiriləcək NATO sammitində prezident Ərdoğanı qəbul etməyi səbirsizliklə gözləyirik.

Con Bass həmçinin qeyd edib ki, Ankara bir çox regional böhranların həllində mühüm işlər görüb.

