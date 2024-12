​İsrail ordusu Suriyada daha iki kəndi işğal etdi

İsrail ordusu Suriyanın Dera bölgəsində irəliləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrail Deranın Yərmuk hövzəsindəki Cəmlə və Maaraba kəndlərini işğal edib. Bölgə sakinləri İsrailin ölkə ərazisini işğal etməsinə etiraz ediblər. Nümayişlər təşkil edən və Suriyanın yeni bayrağını açanetirazçılar, “Rədd ol İsrail” şüarları səsləndirib. Nümayiş zamanı İsrail qüvvələri yerləşdikləri təpələrdən kütləyə atəş açıb. İsrail ordusunun hücumu nəticəsində 1 nəfər yaralanıb.

İsrail ordusu yazılı açıqlamada Yərmuk hövzəsində işğala etiraz edən dinc əhaliyə atəş açdığını etiraf edib. Bəyanatda nümayişlər zamanı İsrail əsgərlərinin təhdid hiss etdiyi və suriyalı nümayişçilərdən birinin ayağından güllə yarası aldığı iddia edilib.

