İrəvandakı etirazlarda 12 nəfər həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV məlumat yayıb. Onlar İrəvanda və Vayots Dzorda saxlanılıblar.

Həmçinin bir universitet tələbəsinin də saxlanıldığı deyilir.

