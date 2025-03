İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlunun həbsindən sonra başlayan mitinq bu gün İstanbulun Maltepe rayonunda davam edib.

Metbuat.az “NTV Türkiyə”yə istinadən xəbər verir ki, aksiyada iştirak edənlərin sayının 2,2 milyon nəfər olduğu bildirilir.

